Проте такі махінації вигідні лише для тих, хто буде купляти ту саму віртуальну тисячу.

Деякі українці, яким вже нарахували виплату за вакцинацію, вирішили не витрачати гроші на книжки, музеї, театри та квитки на потяги чи літаки. Замість цього вони намагаються отримати "тисячу Зеленського" готівкою, проте не у повному розмірі.

Так, на платформі OLX почали з'являтися дивні пропозиції. Лише за сьогодні на сайті розмістили два оголошення про "продаж" виплати за вакцинацію.

Перша "підприємиця" з Харкова хоче продати "ковідну тисячу" за 500 гривень. Автор оголошення пише, що вона готова віддати віртуальну 1000 гривень в обмін на готівку. Жінці, судячи з усього, не потрібні книги або білети у кіно. Тому вона вирішила знайти покупця для своєї "тисячі" й готова втратити половину виплати.

"Продам білети або куплю книг на 1000 гривень, замість цього з вас 500 гривень готівкою", - пише жінка.

Читайте такожТисяча за вакцинацію: скільки грошей вже витратили українціЩе одне оголошення розмістили у Дніпрі. Чоловік хоче продати "ковідну тисячу", проте хоче отримати за неї вже не 500, а 600 гривень. Судячи з опису, він не знає, куди можна витратити електронні кошти. Тому й шукає охочих, які вже ознайомилися з переліком магазинів та установ, де можна розплатитися за товари чи послуги "тисячею Зеленського".

Окрім цього в мережі поширюються чутки про те, що у деяких кінотеатрах нібито можна купити за "тисячу від Зеленського" пиво та їжу. Проте підтверджень такі заяви не мають. У Національному банку України вже дізналися про такі чутки, тому у нещодавньому листі від установи йдеться про вимогу для від банків, які випускають картки "єПідтримка". Такі банки мають стежити за цільовим використанням цих коштів.

Тисяча за вакцинацію - що відомо

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" 1 тисячу гривень.

Читайте також"Тисяча Зеленського" на ліки: в ОП розповіли, хто і коли зможе купитиЦі кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що програма "тисяча Зеленського" буде офіційно називатися "еПідтримка", а отримані по ній гроші можна буде витратити в тому числі та на придбання книг.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.

Програма стартувала 19 грудня.

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