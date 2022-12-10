До переліку увійшов бізнес у сфері культури, перевезень і спорту.

Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Це бізнес у сфері культури, перевезень і спорту.

Про це йдеться у відповідній постанові КМУ.

У документі наведено перелік MCC-кодів, які присвоюються банком, для бізнесу у програмі "єПідтримка", яку ініціював президент Володимир Зеленський:

Культура - 5942, 7832, 7922, 7929, 7991

Пасажирський внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом - 4112

Фізична культура і спорт - 4511, 7941, 7996

Читайте такожУкраїнські банки випустили понад 300 тисяч карт для виплати "тисячі Зеленського"MCC-код (Merchant category code - УНІАН) — це чотиризначне число, яке використовують для класифікації бізнесу за видами товарів або послуг, які він надає.

Тисяча за вакцинацію - що відомо

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" 1 тисячу гривень.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що програма "тисяча Зеленського" буде офіційно називатися "еПідтримка", а отримані по ній гроші можна буде витратити в тому числі та на придбання книг.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці. Програма стартує з 19 грудня. При цьому з 13 грудня стартує пілотний проект реєстрації на отримання тисячі за вакцинацію.

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Автор: Марта Гичко