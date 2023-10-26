На підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання на 150 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний житель Закарпаття - кум Віктора Медведчука.

Як повідомляє СБУ, правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат обласної ради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

За даними слідства, він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.

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Як уточнюють в СБУ, щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну "переписав" НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві. Встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у Мукачево.

У подальшому учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Зазначається, що під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності; печатки фірм, задіяних у схемі; готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі триває слідство. Провадження розпочато за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.

Підозра поплічинку Медведчука

Як повідомляв УНІАН, СБУ повідомила про про підозоу поплічнику екс-нардепа Віктора Медведчука - колишньому ведучому його телеканалів Максиму Гольдарбу за виправдовування агресії Російської Федерації та співпрацю з агресором. Йшлося, що зібрано доказову базу на колаборанта Гольдарба, який такоє є лідером забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил".

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