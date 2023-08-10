Вони хотіли "синхронізувати" державний переворот з початком повномасштабного вторгнення Росії, захопивши владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах.

В Івано-Франківську засудили чотирьох поплічників колишнього лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що серед засуджених – громадянин Росії, військовий розвідник за фахом, який був на "прямому" зв’язку з представниками адміністрації президента Росії та спецслужб країни-агресора.

"Зловмисники планували "синхронізувати" державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ. Тим самим сподівались допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України", - розповіли у СБУ.

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За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави.

Зауважується, що ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих "національних зборів".

"На цьому "форумі" його організатори планували "затвердити резолюцію" щодо "відсторонення від влади" вищого військово-політичного керівництва України. У разі відмови – зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб", - йдеться у повідомленні.

Для пошуку "кандидатів" вони використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму.

Утім, Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. Так, у результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення Росії.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – сім років, а двом його спільникам – по п’ять років ув’язнення.

Водночас на сайті Офісу генерального прокурора вказується, що ці засуджені громадсько-політичні діячі готували повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні в координації з представниками Росії та окремими членами Громадської організації "Український вибір".

Аби повалити владу, вони підбирали та залучали в різних областях України колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були вчинити захоплення адміністративних будівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів та сховищ. Крім того, ці особи мали чинити насильство щодо представників влади.

Під час обшуків у змовників вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Останнім засудженим став організатор злочину, а трьом його спільникам суд виніс вироки раніше. Двоє громадян України вже відбувають реальні покарання, а громадянину Росії суд виніс вирок заочно.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Василя Остафійчука (1951 року народження), Олександра Тарнашинського (1958 р.н.), Сергія Проходенка (1960 р.н.) та Олега Ярового (1967 р.н.).

Антиукраїнська діяльність Медведчука

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року зрадника України Медведчука обміняли на українських захисників. У СБУ заявляли, що цей факт не вплине на кримінальне провадження, яке вже було відкрите проти нього.

Наприкінці липня 2023 року стало відомо, що Медведчук та прокремлівський пропагандист Денис Жарких зареєстрували в Росії громадську організацію "Другая Украина".

Організація проводила так звані конференції, на яких обговорювалися шовіністичні теми. Зокрема, там дискутували про статтю Медведчука "Дві України як нова політична реальність". Загалом цей антиукраїнський захід отримав назву "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления".

Крім Медведчука і Жарких, до проекту приєдналися російські журналісти, колишні депутати від "ОПЗЖ" та різні прокремлівські політтехнологи.

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