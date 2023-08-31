80 двигунів та інші комплектуючі для бронетехніки конфіскували та передали на потреби ЗСУ.

Служба безпеки України та Нацоліцією викрила українських бізнесменів, які намагалися продати Міноборони партію танкових двигунів за завищеною вартістю. За 80 двигунів вони просили понад 77 млн грн, хоча ринкова вартість цих деталей становить майже 24 млн грн.

Про це повідомили в СБУ, зазначивши, що правоохоронці заблокували оборудку та під час обшуків складу вилучили двигуни, у тому числі до танків Т-72. Також там виявили прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Усі вилучені деталі та комплектуючі передано на потреби ЗСУ.

За даними Офісу генпрокурора, власники двигунів намагалися довести законне походження цього майна, надавши копії документів, однак під час розслідування правоохоронці не змогла це підтвердити.

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