На суді російський окупант пояснив, чому він вистрілив у беззбройного чоловіка.

Державне обвинувачення запросило для російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна довічний термін ув’язнення за вбивство беззбройного цивільного жителя Сумської області.

Як повідомляє видання "Грати", російський військовий на суді пояснив, чому він вистрілив у беззбройну людину. "Там був чоловік, він розмовляв телефоном. Прапорщик Макєєв наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він нас здасть. Я вистрілив короткою чергою", – сказав він.

Відповідаючи на запитання судді про "внутрішнє ставлення" до вбитого, військовий сказав: "Я не хотів його вбивати. Я вистрілив, щоб мене відчепилися".

Процес відбувається у відкритому режимі у Солом’янському суді Києва.

Нагадаємо, що сьогодні виступила потерпіла у справі – вдова вбитого Олександра Шеліпова, Катерина Шеліпова. Вона розповіла, що була того дня вдома (її чоловік загинув неподалік будинку) і чула постріли, а коли вийшла у двір і підійшла до хвіртки – побачила Шишимаріна з автоматом у машині.

Потерпіла сказала, що хотіла б для 21-річного російського військового довічного терміну. "Але якщо його поміняють на наших захисників "Азовсталі", я не буду проти", – додала жінка.

Як повідомляв УНІАН, Вадим Шишімарін – командир відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області РФ. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Згідно з Кримінальним кодексом, йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного. Це перший судовий процес такого роду з початку масштабного вторгнення Росії в Україну.

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