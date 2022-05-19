Державне обвинувачення запросило для російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна довічний термін ув’язнення за вбивство беззбройного цивільного жителя Сумської області.
Як повідомляє видання "Грати", російський військовий на суді пояснив, чому він вистрілив у беззбройну людину. "Там був чоловік, він розмовляв телефоном. Прапорщик Макєєв наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він нас здасть. Я вистрілив короткою чергою", – сказав він.
Відповідаючи на запитання судді про "внутрішнє ставлення" до вбитого, військовий сказав: "Я не хотів його вбивати. Я вистрілив, щоб мене відчепилися".
Процес відбувається у відкритому режимі у Солом’янському суді Києва.
Нагадаємо, що сьогодні виступила потерпіла у справі – вдова вбитого Олександра Шеліпова, Катерина Шеліпова. Вона розповіла, що була того дня вдома (її чоловік загинув неподалік будинку) і чула постріли, а коли вийшла у двір і підійшла до хвіртки – побачила Шишимаріна з автоматом у машині.
Потерпіла сказала, що хотіла б для 21-річного російського військового довічного терміну. "Але якщо його поміняють на наших захисників "Азовсталі", я не буду проти", – додала жінка.
Як повідомляв УНІАН, Вадим Шишімарін – командир відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області РФ. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Згідно з Кримінальним кодексом, йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного. Це перший судовий процес такого роду з початку масштабного вторгнення Росії в Україну.