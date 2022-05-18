Британія надіслала в Україну експертів, щоб допомогти зібрати докази злочинів та свідчення очевидців.

У Великобританії переконані у необхідності реального покарання президента РФ Володимира Путіна та інших російських лідерів через воєнні злочини в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, цитує The Guardian її інтерв'ю Times Radio.

"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими воєнними злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності. Наразі ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом", - сказала Трасс.

Вона додала, що Британія надіслала в Україну експертів, щоб допомогти зібрати докази злочинів та свідчення очевидців.

"Я розмовляла з українським урядом про ідею трибуналу. Ми відкриті до ідеї трибуналу, ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі воєнні злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невибірковий напад на цивільних осіб. Якщо трибунал допоможе це зробити, то Британія, безперечно, розглядає можливість його підтримки", - запевнила Трасс.

Нагадаємо, в Україну для розслідування військових злочинів, які скоїли російські окупанти, приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як повідомляв УНІАН, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 2 березня почав розслідування злочинів, скоєних в Україні.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що російське командування, як і президент Росії Володимир Путін, несе відповідальність за воєнні злочини під час масштабного вторгнення в Україну, які можуть бути зіставлені з діями нацистського режиму у роки Другої світової війни. Воллес наголосив, що російського президента і командування чекає така ж доля, як і нацистів, які зазнали поразки і постали перед Нюрнберзьким трибуналом.

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