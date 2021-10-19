Що побудують на місці панчішної фабрики, поки офіційно не повідомляється.

У Житомирі на Богунії знесли частину панчішної фабрики, яка виробляла шкарпетки під брендом "Легка хода". 18 жовтня на території залишились адмінбудівля та головний цех, а на місці допоміжних цехів - пустир.

Про це повідомляє "Житомир.info" й публікує відповідні фото та відео.

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"У Житомирі знесли фабрику з виготовлення панчіх і шкарпеток "Легка хода". За деякими даними, замість неї побудують гіпермаркет та багатоповерхівки. До слова, фабрику збудували ще в 1935 році. Продати її вирішили у квітні 2021 через мільйонні борги", - пише, своєю чергою, Pragmatika.

Що відомо про панчішну фабрику в Житомирі

Фабрика почала працювати в 1935 році, під час фашистської окупації вона була практично зруйнована й відновила роботу лише в 1948 році. В 1967 році панчішна фабрика отримала назву "Комсомолка", з 1988 року – акціонерне товариство "Україна". Тепер це ПАТ "Екотекстиль".

У березні 2021 року у місті з’явилися чутки, що фабрику планують продати, які згодом підтвердилися.

Панчішна фабрика - це бренд міста, адже житомирські шкарпетки популярні в Україні та за її межами.

Автор: Ольга Робейко