Оксана Продан

На Майдані знову живуть люди. Відучора там розташувались намети підприємців, які не бачать для себе іншого шляху відстоювання конституційних прав.

Вони змогли вистояти вчора під натиском правоохоронців, які фізично не допускали людей знаходитись на центральній площі столиці. І цей тиск, застосування різних засобів впливу, дуже болючий і для мене особисто, і для команди «Фортеці». Переконана, що підприємці та правоохоронці не повинні були протистояти один одному, не повинні були зазнати травм! Вони не вороги, а громадяни однієї країни, які працюють і хочуть працювати в правовому полі.

Чи можна було запобігти протистоянню? Впевнена, що так.

Влада понад рік спостерігала за підприємницьким обуренням, й так і не змогла чи не захотіла організувати діалог з власними виборцями. А відповіла на річні протести тільки відтермінуванням ліквідації єдиного податку

Зокрема, зібравши вчора підприємців до Верховної Ради без актуальних питань на порядку денному, організатори акції дуже показово демонстрували свої плани та заздалегідь і свідомо протиставили себе всім політичним силам у парламенті.

Натомість влада понад рік спостерігала за підприємницьким обуренням, й так і не змогла чи не захотіла організувати діалог з власними виборцями. А відповіла на річні протести тільки відтермінуванням ліквідації єдиного податку.

Насправді підприємцям потрібна лише можливість працювати в прозорому полі оподаткування, яке буде простим в адмініструванні та не обтяжуючим, чого немає сьогодні, на загальній системі. Малому та середньому бізнесу потрібні умови, які дозволять витримувати конкуренцію з великим бізнесом. А бізнесу загалом - умови кращі, ніж у закордонних конкурентів. Боротьбу з контрабандою та корупцією потрібно вести на кордоні, в контролюючих органах, а не утискаючи мільйони самозайнятих.

Насправді підприємцям потрібна лише можливість працювати в прозорому полі оподаткування, яке буде простим в адмініструванні та не обтяжуючим, чого немає сьогодні, на загальній системі

Колись, у 2010 році, під тиском організованого нами Податкового майдану, до підприємців виходили президент з прем’єр-міністром. Тоді ми відстояли єдиний податок, отримали вето, напрацювали спільну редакцію спрощеної системи оподаткування. Слід зазначити, що тоді підприємцям допомагали опозиційні політики. І, на відміну від сьогоднішнього дня, тоді протестувальники від бізнесу не відмовлялись від їх допомоги. Ба більше, з розвитком боротьби, на нашому боці були вже й провладні депутати, й наймані працівники та навіть пенсіонери. Тобто десять токів тому ми не протиставляли підприємців іншим громадянам, ми відстоювали можливості для всіх - на самозайнятість, на додаткові робочі місця, на низькі ціни.

Сьогодні ж одні не можуть, інші не хочуть, а дехто свідомо посилює протистояння в якихось політичних цілях.

Вважаю, що це неприпустимо - ні використання підприємців для здобуття влади, ні застосування правоохоронцями до людей, до мирних демонстрантів, сили, ні відсутність реального діалогу між владою та малим і середнім бізнесом України.

Чи є рішення в ситуації, що зараз склалася? Звичайно, є. Повинен бути відновлений системний діалог між владою та всім, а не тільки вибраним, бізнесом!

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України повинна стати єдиним майданчиком спілкування Уряду з бізнесом. Підприємці всіх розмірів і походжень повинні виходити до влади зі спільною позицією, все інше — лобізм, зловживання та корупція.

Аналогічно мають відпрацьовуватись проекти рішень і в парламенті. Ми маємо такий досвід, коли влада говорила з усіма, тоді багато було прийнято системних антикорупційних змін в регулюванні всього бізнесу.

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України повинна стати єдиним майданчиком спілкування Уряду з бізнесом. Підприємці всіх розмірів і походжень повинні виходити до влади зі спільною позицією, все інше — лобізм, зловживання та корупція

Тож вже сьогодні повинна початись робота по напрацюванню прозорої системи оподаткування, в якій малий бізнес матиме спеціальні умови для його конкурентності на ринку, в якій ПДВ не будуть використовувати для вилучення в бізнесу з обороту коштів, а податкова з митницею таки будуть сервісними органами з легкою сплатою податків і зборів.

Ми звертаємося до всіх підприємницьких об’єднань про спільну роботу, в результаті якої може бути прийнята система з податком на виведений капітал чи прискорена амортизація, чи податок з обороту, але обов’язково створені умови для збереження та розвитку малого чесного бізнесу.

Підприємці, я точно знаю, хочуть прозоро та спокійно працювати у власній країні. Влада ж повинна забезпечити можливість якісного та системного діалогу зі своїми громадянами.

Оксана Продан, голова Всеукраїнського об»єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», одна з лідерів Податкового майдану, економічний експерт, адвокат

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