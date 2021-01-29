Акція 28 січня під стінами Київської міської адміністрації, в якій взяли участь нібито "ошукані інвестори" столичних мікрорайонів "ЖК "Варшавський", "Варшавський Плюс", "Варшавський 2", виявилася фейковою.

Як пише "Апостроф", її мета - дискредитувати одного з найбільших київських девелоперів Stolitsa Group. Головного ж "коментатора" і виконавця акції вирахували самі реальні інвестори.

Ключовим учасником фейкової акції виявився якийсь Максим Бородін, який на сайті пошуку роботи представлявся "актором" і "шоуменом".

"Власне, про якісь проблеми у ЖК "Варшавський" ніхто до цього ніколи не чув. Частина будинків вже давно здані, а на тих, що будуються, роботи завжди велися за планом і всі графіки витримувалися. Тому ми були чимало здивовані цією "акцією" і в своїй закритій групі вирішили знайти людину, яка найбільше розорялася на камеру. Його швидко впізнали завдяки профілю в "Instagram". Це виявився "музикант і співак", а також "актор і шоумен" Максим Бородін. Правда, після того, як ми з ним зв'язалися, його сторінки в соцмережах чомусь дуже швидко ліквідувалися. Втім, залишилися скріни. У тому числі і листування з ним, де він зізнається в обмані", - розповів у телефонному коментарі один зі справжніх інвесторів на ім'я Сергій.

Реальні інвестори зв'язалися з Бородіним, щоб дізнатися, а в якому саме ЖК він, власне, інвестор і звідки у нього інформація про проблеми у "Варшавського"? У розмові Бородін зізнався, що за акцію про проблеми в "Варшавському" йому заплатили, і що він насправді не знав, що своїми заявами - дуже сильно обманює людей. Як виявилося, за організацію фейкової акції заплатили йому ще й не дуже добре.

На щастя, інвестори ЖК "Варшавський" люди раціональні, і, перш ніж панікувати, намагаються розібратися в ситуації. Як, наприклад, Юрій Андрєєв, який детально розкрив у себе в Фейсбуці механіку фейку про "проблеми" у Stolitsa Group.

"Спостерігаю за - ну, дуже неписьменною антирекламою одного із забудовників столиці. Два тижні тому на новоствореній сторінці ФБ з'явилася стаття про припинення будівництва житлових комплексів столиці груп. Правда, особливого розголосу у цього фейку не було, крім репосту "новини" на маловідомих новинних сайтах. Сьогодні була друга спроба посіяти паніку: під КМДА прийшли "ошукані інвестори" ЖК "Варшавський" (правда, інвестори якого саме ЖК незрозуміло, адже Варшавський мікрорайон вже в повністю побудований, а на етапі будівництва знаходяться Варшавський плюс і Варшавський-2) з плакатами і проханням захистити їх права.... Можна було б і повірити в те, що під КМДА прийшли саме інвестори. Але от неувязочка - самі інвестори, які щодня спілкуються у всіляких онлайн чатах, навіть не підозрювали, що готується якийсь мітинг, а вже тим більше про те, що будівництво зупинилося. Буквально за 15 хвилин пошуків в соціальних мережах, і був знайдений головний герой сьогоднішньої вистави – нібито інвестор Максим Бородін – він же актор, музикант, співак. Розумію, що в акторів зараз дуже туго з роботою, концертів у музикантів немає. Але це ж не привід погоджуватися на таку "роботу". Сам Максим в особистих повідомленнях відповідає, нібито не знав про те, що зупинка будівництва – це неправда. Сторінку в Інстаграмі хлопець вже встиг видалити, але скріни то не горять). Антиреклама дуже дешева. Тому виглядає дуже смішно", - пише блогер.

Слід зазначити, що це вже далеко не перша провокація, пов'язана з успішними проектами, в яких бере участь Stolitsa Group. Раніше ЗМІ повідомляти, як провокатор підкинув у відділ непродовольчих товарів супермаркету NOVUS ялинкові іграшки із забороненою символікою. За цим заняттям його зняли камери відеоспостереження.

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Автор: УНІАН