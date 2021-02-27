Активісти вимагають відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Учасники акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами.

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Як передає кореспондент УНІАН, активісти вигукували: "Відставка!" і кидали у будівлю піротехнічні засоби.

Учасники акції цілили фаєрами у вікна будівлі ОГПУ, інколи фаєри долітали до третього поверху.

Активісти вимагають відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора, а також звільнити з-за грат Стерненка, музиканта, волонтера Андрія Антоненка, який є одним з фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, та інших політв'язнів.

Вирок Стерненку і реакція суспільства

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.

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Автор: Віталій Саєнко