Біля будівлі КМДА в Києві зранку проходили одразу чотири мітинги.

Активісти, що протестують проти масового зносу МАФів в Києві, прийшли протестувати під офіс президента.

З ранку вони проводили акцію протесту на Хрещатику, під будівлею КМДА. Як повідомляє "Страна", питання про знесення МАФів сьогодні має розглядатися Київрадою.

Нагадаємо, біля будівлі КМДА в Києві проходили одразу чотири мітинги. На акції протесту вийшли ошукані вкладники банку "Аркада", які виступають проти знесення МАФів приватні підприємці і противники забудов в Києві.

Між учасниками акцій виникла суперечка, яка переросла у бійку.

Нагадаємо, 27 квітня в Києві під час знесення МАФів сталися зіткнення між торговцями і поліцією. На вулиці Регенераторній через знесення кіосків сталися сутички між підприємцями та працівниками благоустрою. У зв'язку з опором громадян довелося кликати силову підмогу.

Власники кіосків оточили МАФи, щоб захистити їх від знесення, дехто виліз на дах. Час від часу спалахували короткі словесні перепалки.

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Автор: Дмитро Захаров