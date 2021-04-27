Власники кіосків оточили МАФи, щоб захистити їх від знесення, дехто виліз на дах.

У Дніпровському районі Києва розпочався масштабний демонтаж незаконно розміщених кіосків.

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Вранці на вулиці Регенераторній через знесення МАФів сталися сутички між підприємцями та працівниками благоустрою. Через опір громадян довелось кликати силову підмогу.

У кадр потрапила штовханина між підприємцями і правоохоронцями. За інформацією очевидців, учасники конфлікту – місцеві торговці, поліція та Муніципальна варта.

Власники кіосків оточили МАФи, щоб захистити їх від знесення, дехто виліз на дах. Час від часу спалахують короткі словесні перепалки.

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Автор: Яна Ставська