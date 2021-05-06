Право на реєстрацію у цей період мають особи, які не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

Протягом 6‒18 травня 2021 року триватиме реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Читайте такожВипускників звільнили від проходження ДПА: Зеленський підписав указПро це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Право на реєстрацію у цей період мають особи, які: не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану; брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період; проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації. Також у цей час можуть зареєструватися особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах; мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно вибрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА», а також підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл/ліцеїв/гімназій, студентів закладів професійно-технічної освіти і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

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Автор: Леся Лещенко