Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів.

Верховна Рада найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі, ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів.

"Відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені Президентом в найближчий час, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні. Це буде вже шосте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни", - зазначив нардеп.

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Він нагадав, що до цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Воєнний стан на мобілізація в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан. Тоді ж було оголошено загальну мобілізацію. Наразі вони діють до 19 лютого 2023 року.

На час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, окрім деяких винятків. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година.

Під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

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