Цей закон стосується і бійців полку "Азов".

Верховна Рада України визначила порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №8098 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях" проголосував 321 народний депутат.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні в законодавстві йшлося лише про ті підрозділи, які підпорядковуються Збройним силам України. Тобто не були законодавчо визначено порядок проходження служби підрозділами, які утворені при Нацгвардії України, зокрема, таким підрозділом є полк "Азов", де службу несуть іноземні громадяни.

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Через це вони не могли легально перебувати на території України, а також не могли отримати українське громадянство. Тепер це питання внормовано. Порядок визначено такий же, як і для тих, хто служить у ЗСУ.

Крім того до закону "Про імміграцію" передбачено додати до квот, які дають підстави для надання дозволу на імміграцію іноземцям і особам без громадянства, які ще не прослужили три роки в ЗСУ та інших військових формуваннях, але під час служби дістали пораненння, котрі не дозволяють їм за станом здоров'я продовжити проходження військової служби.

Робота Верховної ради 12 січня 2023 року

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Закон вступає в силу одразу, тож з наступного дня після підписання президентом увесь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування.

Також ВР ухвалила законопроекти про вихід з двох міжнародних договорів України, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Мова йде про документи №0162 "Про вихід з Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності" і №0168 "Про вихід з Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування".

Окрім цього, парламент ухвалив закон про гарантії повернення валютної виручки при експорті зерна. Передбачається, що документ сприятиме надходженню валютної виручки та запобігатиме необґрунтованому витоку капіталу з держави.

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