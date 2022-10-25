Відповідний документ вже був переданий на розгляд до профільного комітету Верховної Ради.

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується брати відбитки пальців у іноземців та осіб без громадянства в обов'язковому порядку.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Новий законопроект передбачає внесення змін до Закону України"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Зокрема, автори документа пропонують доповнити закон новим розділом і визначити в ньому мету надання біометричних даних, а також встановити перелік випадків обов'язкового надання біометричних даних іноземцем та особою без громадянства.

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"Станом на сьогоднішній день питання біометричної ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства врегульовані лише частково", – йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що такі заходи вживатимуться з урахуванням захисту прав іноземців і осіб без громадянства та інтересів національної безпеки України.

"З прийняттям законопроекту буде впроваджений ефективний механізм біометричної ідентифікації та верифікації осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, що виключить можливість зловживання персональними даними особи, їх фальсифікацію, використання персональних даних інших осіб", – прогнозують автори законопроекту.

За даними Верховної Ради, відповідний документ був переданий на розгляд до профільного комітету.

Робота Верховної Ради: останні рішення

Верховна Рада продовжує активно працювати в умовах війни. Так, 18 жовтня Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу. Рішення підтримали 287 депутатів.

Крім того, ВРУ прийняла закон Про внесення змін до статті 1 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (№6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їх бажанням.

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