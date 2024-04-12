Зокрема, необхідно виявляти та завдавати ударів на випередження по російським наземним систем, намагатися стримувати авіацію ворога, а також посилювати ППО.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, як можна протистояти ракетним ударам з боку Російської Федерації по Харкову.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали, чи є технології і системи, які би могли посилити захист неба над Харковом.

Речник зазначив, що треба розуміти, що відстань від кордону з території Росії і Харковом надзвичайно коротка і росіяни дуже часто застосовують зенітні ракетні комплекси С-300 як балістичні для того, щоби нанести потужного удару.

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"Відстань дуже часто вирішує питання, і дуже велика швидкість, з якою летять ці ракети, дає досить мало часу на ефективне застосування наших систем. Тому, єдине ефективне рішення може бути - це стримування саме тактичної авіації ворога, який застосовує, у тому числі, керовані авіаційні бомби. І звичайно, це виявлення цих систем і випередження їх у нанесенні вогневого удару, нанесенні контрударів", - наголосив Євлаш.

Також він сказав, що важливо мати різні типи систем ППО.

Разом з тим, Україна потребує підтримки від міжнародних партнерів, щоб протистояти російським ракетним ударам по Харкову.

Евакуація з Харківщини

У Харківській області оголосили про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів. Мова йде лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

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