Ялинку внесли до Національного реєстру рекордів України.

У місті Доброслав Одеської області встановили 3-метрову ялинку з п'ятикопійкових монет.

Читайте такожЦіни на ялинки і сосни на ринках у Києві (фото, відео)Про це УНІАН повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова, яка побувала на відкритті ялинки.

За її словами, ялинку зробив відомий одеський скульптор Кирило Максименко. На створення 3-метрової ялинки пішло 9800 п'ятикопійкових монет, які раніше були виведені з офіційного грошового обороту.

"Якщо хтось хоче побачити дивовижні креативні новорічні ялинки - вам в Доброслав. Це місто, де живе новорічна казка... Ялинка з монет - не тільки твір майстра, вона об'єднала громаду: монети збирали всі жителі Доброслава...", - сказала Вєтрова, зазначивши, що незвичайна ялинка внесена до реєстру рекордів.

Вєтрова також зазначила, що під час створення ялинки Максименко спеціально використав одну 2-копійчану монету, яку пропонують знайти в статуї на розважальних заходах.

Що відомо про автора скульптури?

Одеський скульптор Кирило Максименко відомий своїми оригінальними роботами з металу. Наприклад, у 2012 році з металобрухту він створив пам'ятник "Спасибі, Стів!" - 2-метрову статую у вигляді відкритої долоні, присвячену Стівену Полу Джобсу (24 лютого 1955 – 5 жовтня 2011) - американському підприємцю, дизайнеру і винахіднику.

У 2015 році в Одеській області відкрили пам'ятник авторства Максименка "Птах свободи", присвячений Небесній сотні, загиблим українським бійцям в зоні проведення антитерористичної операції, всім борцям за свободу України. Пам'ятник створений з металевих труб.

У 2021 році в місті Доброслав Одеської області з нагоди 30-річчя Незалежності України встановили зроблений Максименком 4-метровий герб України з металобрухту.

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