Журналіст УНІАН сходила на розвідку деякими ринками Києва і дізналася, скільки ж потрібно готувати грошей українцям на новорічні красуні цього року.

Київські ринки станом на сьогодні вже підготувалися до різдвяно-новорічних свят. Вибір ялинок і сосен на різні гаманці.

Журналіст УНІАН сходила на розвідку деякими ринками Києва і дізналася, скільки ж потрібно готувати грошей українцям на новорічні красуні цього року.

Якщо говорити про ялинки, то їх небагато - десь не більше 20% від загальної кількості, а решта - сосни.

Ціна на ялинки, як і на сосни, від 350 висотою десь близько одного метра до 1500 гривень високою до двох метрів. Якщо сосну досить пристойну можна купити за 500-600 гривень, то ялинки за таку ціну досить ріденькі, малопривабливі.

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Є варіанти ялиночок зроблених із гілочок на дерев’яній круглій підставці. Вони від 150 гривень висотою до 30 см, а трохи більші - від 300 до 600 гривень.

Чоловік, який купив саме такого типу ялинку за 500 висотою до метра, у коментарі журналісту УНІАН пояснив, що вона досить компактна і додає святкового настрою, та при цьому є розуміння, що це не зрубане живе дерево.

Взагалі людей на ялинкових ринках не багато. Вони самотньо бродять біля товару, прицінюються. В основному - молоді люди, які хочуть живу саме ялинку, бо вдома маленькі діти і їм хочеться зробити свято.

Одна молода мати розказала журналісту УНІАН, що вибирає ялинку, щоб вже завтра донечка змогла під нею знайти подарунок від Миколая.

Чоловік і жінка середнього віку вибирали саме сосну, бо кажуть, що "це практичніше - не осипається до старого Нового року", тобто до 14 січня.

Торгуватися з продавцями можна, але мало перспективно, бо більше як на 50 гривень, і то лише окремі, знизити ціну не погоджувалися. Ну це і зрозуміло, бо сезон продаж тільки розпочинається, а він дуже короткий.

Легальна ялинка має мати маркування – самоклейку паперову або пластикову бірку. На ринку вони є далеко не у всіх ялинок і сосен. Марковані стоять на передньому плані, а без бірок - ховають позаду. Тому продавці не дуже радо розказують, звідки привезені дерева і чи є документи / дозволи.

Штучна чи жива: яку ялинку ставити на Новий рік

Уже чимало українців відмовилися від живої ялинки і придбали штучну.

На сьогодні в магазинах ціни на штучні ялинки різні і коливаються від 40 гривень довжиною 30 см до 290 тисяч гривень зі світлодіодним декором до 6 м. Але ціна може коливатися, залежно від доданого декору.

Також на українському ринку пропонують варіант ялинки в горщику - жива і одночасно не зрубана. В спеціалізованих магазинах такий саджанець висотою трохи більш як 50 см коштує від 500 гривень. Але така ялинка потребує особливого догляду, про який краще відразу уточнити у продавців.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров’я України розповіли про небезпеку неякісних ялинкових прикрас. У відомстві закликають українців обирати іграшки за принципом безпечності, а не лише естетичної насолоди.

Як писав УНІАН, жителі та гості Києва вже з 15 грудня зможуть купити легальну новорічну ялинку. Загалом у столиці працюватиме майже 200 ялинкових локацій.

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Автор: Надя Пришляк