Ремонтні роботи триватимуть до жовтня.

Ремонт Південного мосту в Києві, який розпочався 24 серпня, сьогодні спровокував масштабні затори на під'їздах до нього.

Про це повідомляється в соцмережах. Зокрема, з самого ранку практично заблоковано рух проспектом Бажана в бік центру міста. Часом затор розтягувався практично до кільця на біля станції метро"Бориспільська". Таким чином, проблеми з пересуванням відчули жителі великих масивів Дарницького району: Позняків, Осокорків, Харківського, а також прилеглих населених пунктів з боку Борисполя.

"Величезний затор, починається з м. Бориспільська і тягнеться до Південного мосту. Переважно стоять фури. Будьте уважні та обережні, заздалегідь плануйте свій маршрут", - пише dtp.kiev.ua.

Як пише Роман Коломієць в коментарях до одного з постів, дорожники зняли асфальт відразу з двох смуг, залишивши для руху одну.

Ремонт Південного мосту в Києві - що відомо

На Південному мосту з 21:00 24 серпня до 1 жовтня частково обмежено рух. На мосту проведуть заміну деформаційних швів. На першому етапі основні роботи будуть проходити під проїжджою частиною. Для прискорення процесу будуть оновлювати відразу кілька швів.

Паралельно ремонтуватимуть асфальтове покриття на мосту та замінять гідроізоляцію. Роботи проводитимуть у напрямку правого берега.

Автор: Юрій Годован