За даними правоохоронців, близько 700 тисяч громадян володіють зброєю.

Динаміка наповнення Єдиного реєстру зброї за рік його функціонування дуже задовільна, наповнення реєстру вже дійшло до 60%.

Про це розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону. "Власників зброї, які зареєстровані та обліковані в реєстрі, понад 450 тисяч. Власників зброї на території України близько 700 тисяч. Тобто близько 60% тим чи іншим способом вже зайшли в реєстр, отримали інформацію і є облікованими", - пояснив він.

Тимченко додав, що наразі у реєстрі обліковано 650 тисяч одиниць зброї. "І в цілому, відповідно до обліків Національної поліції, 950 тисяч зброї, яка сьогодні облікована на руках у громадян, але ще не в реєстрі. Найпопулярніша на руках - це мисливська, гладкоствольна і травматична зброя, це те що і було у мирний час",- сказав заступник міністра МВС.

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Він зазначив, що на сьогодні є кілька варіантів подачі документів на отримання права на зброю. Можна зайти в свій Особистий кабінет "Єдине вікно для громадян" для внесення інформації особисто, а також зробити це через суб’єкт господарювання або через органи Національної поліції.

"У наших громадян є звичка спілкуватись з працівниками поліції, які працюють в дозвільній системі. Таким чином, незважаючи на те, що є можливість подати документи через "Єдине вікно громадянина" через реєстр, громадяни здебільшого продовжують звертатись через органи Нацполіції", - пояснив Тимченко.

Заступник міністра МВС зауважив, що говорити про точну статистику по незареєстрованій зброї наразі неможливо. За його словами, через війну такої зброї стає все більше.

"Нацполіція працює над тим, щоб ця зброя не потрапляла в мирні місця. Виявляються і схрони, і факти непоодинокі, коли громадяни тримають у себе вогнепальну, саме бойову зброю, яку вони привозять із тих зон, де проводяться сьогодні бойові дії", - акцентував Тимченко.

Він додав, що у Верховній Раді є законопроект про обіг зброї, який наразі розглядається на зовнішніх погодженнях. "Вирішується питання, яким чином саме буде відповідальність і облік, і яким чином можна буде здавати "трофейну" зброю. Здавати безпосередньо через органи поліції або через суб’єкти господарювання. Наразі цей закон не прийнятий", - зазначив він.

Реєстр зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року запрацював Єдиний реєстр зброї. Також в Україні планують створити сервіс отримання дозволу на зброю у "Дії".

У березні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект щодо порядку поводження зі зброєю. МВС та Нацполіція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.

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