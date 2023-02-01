Україна майже повністю наблизилася до повного виконання критеріїв Єврокомісії, але є і зовсім "провальні" сфери для нашої держави.

Україна стала ближчою до отримання кандидатського статусу у члени ЄС. Наразі країні вдалося перетнути психологічну межу у 50% в рамках виконання потрібних критеріїв для вступу.

До такого висновку дійшов консорціум з дев'яти експертних організацій в рамках дослідження під егідою Центру "Нова Європа". Зазначається, що рівень виконання Україною вимог ЄС у контексті кандидатського статусу досяг 5,8 бала з 10 можливих. Всього країна має виконати сім вимог для досягнення відповідного статусу кандидата в ЄС.

Експерти тричі оцінювали прогрес України у втіленні потрібних критеріїв: наприкінці літа, у жовтні та на початку 2023 року. Вони зазначили, що найбільшого прогресу наша держава досягла у реформі медіасфери.

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За цим критерієм вдалося досягти найвищої оцінки у 9 балів з 10 можливих завдяки рішенню українського парламенту, який 13 грудня ухвалив закон про медіа. Вже 29 грудня його підписав президент Володимир Зеленський. Наразі для повного успіху за цим критерієм потрібно ухвалити зміни до закону про рекламу. Це дозволить виконати положення аудіовізуальної директиви ЄС.

Також прогрес фіксується у законодавчих змінах щодо нацменшин, хоча уряду ще треба ухвалити підзаконні акти до рамкового закону. За цим критерієм наразі досягнуто 8 балів з 10.

Гарний результат є у виконанні критерії щодо антикорупційних органів та судової реформи - 7 балів з 10. У боротьбі за відмивання коштів прогрес гірший - лише 6 балів.

Але українські експерти також відзначили зовсім провальні сфери, які все ще недостатньо вдосконалені. Йдеться про відбір суддів Конституційного суду - тут рівень виконання вимог знизився з 3 до 2 балів.

Також 2 бали Україна отримала за проведення антиолігархічної реформи.

Членство України в ЄС

28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський подав відповідну заявку на отримання статусу кандидата в ЄС для України на фоні війні з Російською Федерацією. Тоді він наголосив, що отримання статусу країни кандидата - це не просто нова сходинка, а нова вершина на шляху до європейського майбутнього для України.

У червні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що ЄК рекомендувала Єврораді надати нашій країні статус кандидата.

Вже 23 червня Європейська рада офіційно надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Також цей статус отримала Молдова.

Наразі підготовка до членства передбачає завершення всебічної трансформації всіх сфер України та виконання певних критеріїв для досягнення відповідності членству в ЄС.

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