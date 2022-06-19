Україна ставатиме більш привабливою для інвесторів після отримання статусу кандидата та початку руху до членства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про переваги, які Україна матиме після отримання статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

"По-перше, це юридичне закріплення європейського майбутнього України. Це означає, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до ЄС, а що процес запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів", - зазначив прем'єр.

Також підготовка до членства передбачатиме завершення всебічної трансформації всіх сфер.

"У цьому Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу", - написав Шмигаль.

"Україна стане повноправним членом програм та ініціатив ЄС, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна як країна-кандидат матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політики ЄС", - наголосив голова уряду.

На його переконання, Україна ставатиме більш привабливою для інвесторів після отримання статусу кандидата та початку руху до членства.

"Бізнес-клімат наближатиметься до умов, як у країнах ЄС - інвестори діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес - захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме надійних гарантій безпеки після перемоги над Росією", - заявив Шмигаль.

Крім того, він повідомив, що Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС (Інструмент передвступної допомоги). Він пояснив, що така допомога може надаватися через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

За його словами, "акумулюючи кошти для відновлення України сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС".

Шмигаль переконаний, що рух до ЄС дозволить модернізувати Українську державу.

"Ми зацікавлені зробити всі зміни якнайшвидше. Україна — це Європа і невдовзі Україна буде членом Європейського Союзу", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія рекомендує Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.