Паломники, які мають намір в'їхати в Україну, повинні мати страховку та ще ряд документів.

В Україні оновили правила в'їзду в країну для паломників. Міністерство закордонних справ дало точний список необхідних документів.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Паломники, які мають намір в'їхати в Україну, повинні мати страховку, що покриває витрати на лікування COVID - 19 протягом усього періоду перебування в країні.

Читайте такожПід Уманню жорстоко побили хасида: нападнику вдалося втектиКрім того, паломники повинні мати один з документів:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений за 72 години до перетину кордону;

негативний експрес-тест на антиген коронавірус, зроблений за 72 години до перетину кордону;

підтвердження повного курсу вакцинації від COVID-19 препаратами зі списку ВООЗ;

COVID-сертифікат з держави, з якою Україна підписала угоду про взаємне визнання таких документів.

У разі, якщо необхідних документів немає, то на кордоні можуть відмовити у в'їзді в країну.

Також паломники зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції, масочного режиму та проходити температурний скринінг.

Як раніше повідомляв УНІАН, посольство України в Державі Ізраїль веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19.

Автор: Анастасія Горбачова