В Україні оновили правила в'їзду в країну для паломників. Міністерство закордонних справ дало точний список необхідних документів.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Паломники, які мають намір в'їхати в Україну, повинні мати страховку, що покриває витрати на лікування COVID - 19 протягом усього періоду перебування в країні.
Читайте такожПід Уманню жорстоко побили хасида: нападнику вдалося втектиКрім того, паломники повинні мати один з документів:
- негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений за 72 години до перетину кордону;
- негативний експрес-тест на антиген коронавірус, зроблений за 72 години до перетину кордону;
- підтвердження повного курсу вакцинації від COVID-19 препаратами зі списку ВООЗ;
- COVID-сертифікат з держави, з якою Україна підписала угоду про взаємне визнання таких документів.
У разі, якщо необхідних документів немає, то на кордоні можуть відмовити у в'їзді в країну.
Також паломники зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції, масочного режиму та проходити температурний скринінг.
Як раніше повідомляв УНІАН, посольство України в Державі Ізраїль веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19.