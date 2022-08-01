У мережі поширюються шкідливі програми для телефонів.

Росія веде розвідку через мобільні додатки, які спеціально розроблені спецслужбами країни-агресора. Українців попередили про небезпеку і закликали бути обережними в Інтернеті.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

Зазначається, що окупанти у формі гри намагаються дізнатися від українців інформацію про інфраструктуру, розташування позицій військових і схиляють до співпраці.

Громадян закликали не користуватися додатками, де необхідно фотографувати місцевість, ділитися геолокацією і наносити "малюнки" на асфальті.

У МВС нагадали, що безпечно завантажувати додатки тільки з офіційних джерел - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін. Також необхідно перевіряти перевірити всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при установці, і відгуки користувачів.

Як раніше повідомляв УНІАН, українцям масово розсилають небезпечні електронні листи.

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