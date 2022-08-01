Росія веде розвідку через мобільні додатки, які спеціально розроблені спецслужбами країни-агресора. Українців попередили про небезпеку і закликали бути обережними в Інтернеті.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.
Зазначається, що окупанти у формі гри намагаються дізнатися від українців інформацію про інфраструктуру, розташування позицій військових і схиляють до співпраці.
Громадян закликали не користуватися додатками, де необхідно фотографувати місцевість, ділитися геолокацією і наносити "малюнки" на асфальті.
У МВС нагадали, що безпечно завантажувати додатки тільки з офіційних джерел - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін. Також необхідно перевіряти перевірити всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при установці, і відгуки користувачів.
Як раніше повідомляв УНІАН, українцям масово розсилають небезпечні електронні листи.