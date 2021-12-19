Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що Грузинська церква не визнає ПЦУ через шантаж з боку Росії.
Такою думкою Епіфаній поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За словами глави ПЦУ, "там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання".
Він зазначив, що "з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки". Проте глава ПЦУ висловив впевненість, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднаються не лише Грузинська, а й інші церкви.
Читайте такожЕпіфаній заявив, що священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни"Неодмінно прийде той час. Минуло тільки три роки. Це дуже короткі строки, як ми знаємо з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древнє коріння. І впродовж цих трьох років зроблено і так дуже багато. І неодмінно в майбутньому до цього процесу доєднаються й інші церкви. Тому що правда завжди перемагає", – додав митрополит Епіфаній.
Нагадаємо, що 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ. На сьогодні її визнали чотири православні церкви: Вселенський та Олександрійський патріархати, Елладська й Кіпрська церкви.
В окупованій Росією Абхазії формально діє Грузинська православна церква, вважаючи цей сепаратистський регіон своєю канонічною територією.
Проте невизнана Абхазька православна церква, за підтримки Московського патріархату, активно намагається отримати автокефалію.