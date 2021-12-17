Епіфаній наголосив, що у свята не потрібно "відкупатися" від маленької людини дорогими подарунками, слід цього дня подарувати їй тепло своєї душі.

Глава української православної церкви Митрополит Епіфаній звернувся до батьків напередодні Дня святителя Миколая. Настоятель ПЦУ нагадав, що в основі свята лежать сімейні цінності та стосунки батьків із дітьми.

На своїй офіційній сторінці у Facebook Епіфаній закликав батьків не лише дарувати подарунки цього дня, а й навчати дитину бути вдячною та робити подарунки самій.

"Свято на честь святителя Миколая, чи День святого Миколая, як його знають у народі – одне з найтепліших та найзатишніших сімейних свят в Україні. Збережене в українській традиції попри роки нав’язуваного атеїзму, воно залишилося однією з об’єднавчих дат для нашого народу. Й справді, що може єднати більше, ніж любов, якою сповнене це свято і якою ми так охоче ділимося одне з одним – у тому числі через подарунки. Напередодні цього прекрасного дня хочу звернутися до батьків. Адже хоча це свято має історичне та християнське підґрунтя, значною мірою саме сімейні стосунки, стосунки батьків і дітей цього дня привертають до нього увагу в суспільстві" - наголосив Епіфаній.

Не подарунками єдиними

У день Святого Миколая стосунки між людьми не мають будуватися виключно на подарунках. Для гармонійного розвитку крім матеріальних цінностей, людина потребує і духовних, а діти – особливо. У свята не потрібно "відкупатися" від маленької людини дорогими подарунками, слід цього дня подарувати їй тепло своєї душі (поцілунки, обійми, настанови на праведний шлях).

Читайте такожСмаколики для колег, подарунки дітям та благодійність: як святкують 19 грудня Миколаї, Миколайовичі та Миколаївни Верховної Ради

Навчайте дитину не лише бути вдячною, але й дарувати подарунки самій

Дитина повинна не лише з вдячністю приймати подарунки, а й робити їх сама. Адже вміння віддавати, не вимагаючи нічого натомість, є однією з найбільших християнських чеснот. Добро треба робити не заради похвали чи винагороди, а від щирого серця і від великої любові. Митрополит нагадує, що дитину слід навчати любові, щирості та допомогти їй підготувати подарунки для рідних та близьких.

Поясніть, що подарунки бувають не лише матеріальними

Насамперед любов і турбота виявляється у турботі про ближнього, його підтримці. Потрібно навчити дитину дбати про інших людей. Приміром, у День святителя Миколая можна запропонувати дитині разом допомогти одиноким людям похилого віку, привітати їх зі святом та скрасити самотність.

Розкажіть дитині про історію свята

Перш ніж дарувати подарунки, потрібно розповісти дитині про історію свята. Дитина повинна знати, що Святий Миколай – це не вигаданий персонаж, а цілком реальна людина, яка у давні часи своїми добрими та безкорисливими вчинками змінила життя багатьох людей на краще. Буде добре, якщо дитина надихнеться прикладом Миколая і навчиться любити людей і робити добрі вчинки.

Не залякуйте дитину "різочкою"

Протилежністю подарунків на День Святого Миколая є "різочки". Неслухняних дітей лякають, що замість подарунка їм під подушку святитель Миколай покладе саме "різочки". Але Митрополит Епіфаній вважає, що фізичне покарання рідко приносить добрі плоди і може стати причиною очерствіння серця та формування жорстокості у дитині.

"Не потрібно залякувати дитину "різачками", адже своєю поведінкою та словами ви подаєте приклад дитині і формуєте у ній ставлення до людей. Тому, щоб дитина виросла гідною людиною, батьки повинні стати для неї чудовим прикладом", - наголосив Митрополит.

Нагадаємо, День святого Миколая - одне з найбільш довгоочікуваних свят для дітей і багатьох дорослих, які досі вірять у диво. Свято відзначається 19 грудня.

Раніше ми писали, що подарувати на День святого Миколая і дорослим, і дітям.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко