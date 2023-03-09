Речник міського голови закликав українців при можливості покинути місто.

Сьогодні набрав чинності "указ" гауляйтера Дениса Пушиліна про створення військкоматів в тимчасово окупованому Маріуполі.

До 1 квітня планують забезпечити повний облік чоловіків від 2006 року народження, - повідомив речник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окрім того, не просто створення як інституції, а саме забезпечення повного обліку до 1 квітня всіх чоловіків від 2006 року народження. Та окреме - завдання поліцаям забезпечити виконання мобілізаційних завдань, що надала Росія", - сказав він.

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Ситуація в окупованому Маріуполі - останні новини

Російські загарбницькі війська змінили тактику щодо руху військових колон через тимчасово окупований Маріуполь.

Терористи так званої "ДНР" заявили, що прийняли остаточне рішення щодо "Азовсталі", у якій оборонялися захисники Маріуполя.

У Маріуполі російські загарбники встановлюють блокпости та риють окопи. Додатково біля мостів, за даними радника мера міста, загарбники почали рити окопи та проводити мінування.

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