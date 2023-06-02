В конфісковані будівлі заселяють представників окупаційних військ та колаборантів.

Росіяни почали конфіскувати нерухомість у мешканців тимчасово окупованого Криму. Такі заходи так звана "адміністрація" проводить щодо громадян України, які не отримували російський паспорт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В конфісковані будівлі заселяють представників окупаційних військ та колаборантів, які втекли з півдня України", – наголосили в ЦНС.

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Ситуація на окупованих територіях

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що росіяни посилюють терор проти місцевого наслеення на окупованих територіях. Зокрема повідомлялося, що в Ялті у мешканців без російського громадянства відбирають нерухоме майно. У Станиці Луганській "бюджетникам" погрожують позбавленням зарплати.

Крім того, росіяни продовжують грабувати заповідники в Україні. Так, із історико-археологічного заповідника "Кам’яна Могила", який знаходиться в Запорізькій області окупанти вивезли експонати. Вони опинилися в окупованому Криму.

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