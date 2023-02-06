1 лютого 2023 року голова Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко заявила, що регіональні "вибори" на нових анексованих територіях України заплановані на 10 вересня.

У британській розвідці вважають, що влада РФ має намір організувати регіональні вибори на окупованих минулого року територіях України для власної легітимізації. Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як нагадується, 1 лютого 2023 року голова Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко заявила, що регіональні "вибори" на нових анексованих територіях України заплановані на 10 вересня.

"Планування "виборів" (у захоплених українських населених пунктах) в один день з голосуванням, яке заплановане по всій Росії підкреслює амбіції (російського) керівництва представити ці райони як невід'ємну частину федерації", - вважають британські розвідники.

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У зв'язку з цим сказано, що це спрямовано на продовження зусиль з русифікації окупованих районів України, що передбачає реорганізацію систем освіти, зв'язку і транспорту.

"Хоча вагомий демократичний вибір більше недоступний для виборців навіть на регіональних виборах в Росії, імовірно, що лідери висунуть самостверджувальний аргумент про те, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію", - зазначають у розвідці.

Псевдороферендуми в Україні: що відомо

Російські загарбники 23-27 вересня 2022 року провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

29 вересня російський президент Володимир Путін підписав укази про нібито "визнання незалежності" окупованих російськими військами територій Херсонської та Запорізької областей. У своїх указах Путін хибно послався "на волевиявлення народу Херсонської і Запорізької областей", а також на "принципи і норми міжнародного права".

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