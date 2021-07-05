Артист вже відреагував на рішення Мінкульту і дав грубий коментар з цього приводу.

Російський коментатор Дмитро Губернієв потрапив до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Телеведучого внесли до списку "заборонених" за поданням Служби безпеки України.

Повідомлення про це з'явилося на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

У Мінкульті не повідомили, в чому причина включення Губернієва в "чорний список". Однак відомо, що він незаконно перетинав кордон Криму, 22 червня артист провів концерт у Севастополі.

Також в список були включені актриса Анна Пєскова, режисер Олег Джураєв і актор Роман Юрченко.

Читайте також"Терористи": у Києві розмалювали вхід до магазину PUMA через співпрацю з Дорном (відео)Сам Дмитро Губернієв вже висловився про включення в "чорний список" у себе в Instagram. Спортивний коментатор назвав Мінкульт "міністерством безкультур'я", а саме рішення він вважає "тупорилим і ідіотським". Ведучий сподівається, що його виключать з "чорного списку".

Мінкульт складає перелік "заборонених" артистів на підставі звернень СБУ, Ради нацбезпеки і оборони, а також Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Артисти, що потрапили в цей список, не можуть давати в Україні концерти. Крім цього, фільм або передача за участю "забороненої" особи втрачає українську ліцензію від Держкіно.

Раніше УНІАН повідомляв, що російській зірці серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" заборонили в'їзд в Україну. Також артист може втратити посвідку з дозволом на тимчасове проживання в Україні.

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Автор: Поліна Кузенко