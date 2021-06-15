Організував схему за "відкати" начальник управління медпостачання Командування медичних сил ЗСУ.

У справі про схему закупівлі за "відкати" медичних масок для військовослужбовців Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо посадовців Збройних сил України (ЗСУ) та працівника урядової структури.

Як зазначили у ДБР, корупційну схему організував начальник управління медпостачання Командування медичних сил ЗСУ.

Розслідування встановило, що у травні - серпні 2020 року полковник медичної служби у змові з командиром медроти однієї з бригад ЗСУ та екс-посадовцем Держінспекції енергетичного нагляду одержали від підприємця "відкат" за укладення з його фірмою угоди на закупівлю одноразових медичних масок.

Зазначається, що посадовці не лише посприяли укладенню Міністерством оборони договору з цим підприємством, а й забезпечили прийняття товару без необхідних документів та повну оплату його вартості, попри виявлені порушення та недотримання умов договору щодо своєчасності строків постачання.

Зазначені особи обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Справа щодо посередника завершена та направлена до суду минулого року.

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Автор: Інна Андаліцька