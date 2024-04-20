Розшук самих нападників продовжується, їм загрожує довічне ув’язнення.

У Вінницькій області знайдено транспортний засіб, на якому пересувалися підозрювані у розстрілі поліцейських, розшук самих нападників продовжується, їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Олексій Рихлюк. "Вінницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони південного регіону здійснюється процесуальне керівництво за фактом розстрілу працівників поліції за ознаками правопорушення за ст. 348 Кримінального кодексу. На даний час проведено огляд місця події, вилучено речові докази та допитані встановлені прямі свідки",- розповів він.

Керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури зауважив, що знайдено транспортний засіб на якому пересувалися підозрювані.

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"На території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, за допомогою якого переміщувалися підозрювані особи. Також на тому ж місці виявили боєприпаси, які відносяться до військового майна", - розкрив подробиці Рихлюк.

Він додав, що на даний час на території Вінницької та суміжних областей проводиться ряд оперативно-розшукових заходів, з метою встановлення місця перебування підозрюваних. Згідно ст. 348 Кримінального кодексу, підозрюваним загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне.

"Можу зазначити, що дані особи є військовослужбовцями ЗСУ",- сказав Рихлюк.

Також він звернувся із закликом до громадян, якщо хтось володіє будь-якою важливою інформацією, зателефонувати за номером 102.

Розстріл поліцейських у Вінницькій області

У ніч на 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області під час комендантської години правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль темного кольору, в якому були двоє чоловіків. Невідомі відкрили вогонь по патрульних поліцейських, від поранень загнув 20-річний Максима Зарецький, його напарника поранили.

Підозрювані у нападі є військовослужбовцями, у ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню.

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