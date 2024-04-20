Наразі поліція проводить спецоперації із затримання підозрюваних.

У ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області невідомі розстріляли поліцейських.

Як повідомляє Національна поліція України, близько 2 години ночі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

"В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", - повідомили у поліції.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Нацполіція також показала фото з місця стрілянини. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства.

Тим часом низка українських Telegram-каналів опублікувала відео із ймовірними підозрюваними. Вони "засвітилися" на одній з АЗС поблизу місця злочину. На кадрах видно, що водій був вдягнутий у військову форму. Його пасажир вдягнутий у спецодяг чорного кольору, який носять деякі силові структури. У поліції наразі не коментують рід зайнятості підозрюваних.

Обіг незаконної зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, в українців на руках зараз може бути від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї.

"Від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї може бути зараз на руках в українців. Після війни буде 2-3 млн, я думаю, як мінімум одиниць вогнепальної зброї. І я хочу сказати, що це не короткоствольна зброя. Це автоматична зброя, це гранати, це міни й більш серйозна зброя, яка є на руках у наших громадян, і ще буде на руках у наших громадян", - заявив очільник МВС Ігор Клименко.

20 березня Рада на пленарному засіданні підтримала законопроєкт про внесення змін до закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю (№9538). Цей законопроект у першому читанні підтримала конституційна більшість нардепів - "за" віддано 300 голосів.

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