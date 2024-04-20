Сухопутні війська підтвердили, що обидва фігуранти є чинними військовослужбовцями.

Підозрюваних у вбивстві поліцейського в Гайсинському районі Вінницької області досі не знайшли. Підтверджено, що обидва є військовослужбовцями однієї з військових частин.

"Наразі ще затримання не було. Триває спеціальна поліцейська операція. Їхнє місцезнаходження встановлюється", - заявила речниця Національної поліції Олена Бережна у коментарі каналу "Труха".

Водночас Сухопутні війські ЗСУ підтвердили, що підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині - військовослужбовці однієї із військових частин.

Відео дня

"Винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання. На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", - зазначили в Сухопутних військах.

Розстріл поліцейських під Вінницею

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області невідомі розстріляли поліцейських.

Тим часом низка українських Telegram-каналів опублікувала відео із ймовірними підозрюваними. Вони "засвітилися" на одній з АЗС поблизу місця злочину. На кадрах видно, що водій був вдягнутий у військову форму. Його пасажир вдягнутий у спецодяг чорного кольору, який носять деякі силові структури.

У мережі з'явилося відео з бодікамери одного з поліцейських. Поліцейський уважно перевірив документи та підійшов з пасажиром до водія. У той момент пасажир накинувся на поліцейського, з кулаками, чутно постріли. Зловмисники сіли в автівку і поїхали. Натомість важкопоранений поліцейський піднявся та дійшов до службової автівки. До нього підбіг колега та почав викликати швидку. Внаслідок отриманих травм поліцейський помер.

Загиблий - 20-річний патрульний Максим Зарецький. Він був єдиним сином у батьків.

Вас також можуть зацікавити новини: