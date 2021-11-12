За порушення держкордону України під час візиту в анексований Крим Варламову в 2017 році був заборонений в'їзд в нашу країну терміном на 5 років.

Служба безпеки не продовжувала заборону на в’їзд російському блогеру Іллі Варламову.

Про це йдеться у відповіді спецслужби, пише Українська правда.

У 2017 році Варламову заборонили в’їзд на територію України на 5 років, у листопаді 2021-го санкція спливла. Проте у СБУ заборону, попри відвідини Варламовим окупованого Криму, не продовжили.

"На Ваш запит від 05.11.2021 року повідомляємо, що станом на дату запиту компетентними підрозділами Служби безпеки України рішення про заборону в’їзду запитуваному іноземцю не приймалося. У разі наявності визначених законодавством підстав СБ України вживатимуться необхідні заходи", – відповіли в СБУ журналістам на запит.

Читайте такожУ МВС повідомили, як збираються боронити кордон від прориву мігрантів з території БілорусіЩо відомо про Варламова

Ілля Варламов – популярний серед мешканців СНД блогер, який називає себе опозиційним до чинної влади Росії. Проте це не заважає йому їздити в окупований Крим, заперечувати збройну агресію Росії на Донбасі і критикувати українців за нібито "російськофобство".

На початку листопада росіянин опублікував маніпулятивне відео про Україну, мапу якої показав без Криму. Користувачам ролик не сподобався: блогера звинуватили у лояльності до Кремля.

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Автор: Яна Ставська