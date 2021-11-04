Варламов приховує факт окупації Росією Криму та Донбасу й розповідає перекручену історію України.

Популярний російський блогер Ілля Варламов, який називає себе опозиційним до Кремля, зняв пропагандистський фільм про Україну, спровокувавши у мережі обурення з боку українців.

Фільм "Україна: хитрість Кучми, корупція Порошенка, реформи Зеленського" з’явився на Youtube-каналі блогера 2 листопада, і вже за кілька діб устиг набрати більше негативних реакцій, аніж схвалення.

Станом на 14:00 4 листопада ролик не сподобався понад 33 тисячам користувачам, під "фільмом" зібралися тисячі коментарів з критикою вчинку блогера, який позиціонував себе лібералом.

Відео присвячене сучасній історії України з 1900-х років, проте з перекрученими і часто замовчуваними фактами. Крім того, Варламов замовчує факт війни Росії та України, не пояснюючи справжню причину зіпсованих відносин між країнами та громадянами обох країн.

Читайте такожВерховна Рада призначила нового міністра з реінтеграції окупованих територійТакож Варламов опублікував мапу України без Криму, назвавши окупацію Росією українського півострова його "приєднанням".

Пропагандистський фільм відзнятий у рамках серії "30 років без СРСР", присвяченій висвітленню життя країн пострадянського простору, покликаної розповісти про нібито ностальгію громадян цих країн за часами СРСР.

Схожу акцію восени цього року робив російський модний глянець ELLE, за що був розкритикований українськими користувачами в Instagram.

Ролик Варламова про Україну зібрав найбільше обурливих реакцій. Сотні користувачів з різних міст України заявили, що відписуються від блогера.

А дехто порівняв росіянина з відомими кремлівськими пропагандистами Ольгою Скабєєвою та Дмитром Кисельовим, з яких колись Варламов сам насміхався.

Подаруйте людині книжку з історією про Україну. По факту, тільки на перших хвилинах зробив купу помилок з приводу історії. Щонайменше, можна було пригадати Будапештський меморандум.

"Уроки історії дають право вважати, що російський лібералізм закінчується на українському питанні" – дуже правдива цитата.

З Варламова – журналіст, як зі Скабєєвої – інженер-технолог

Увесь випуск чекав, поки Варламов нарешті скаже: а тепер перейдемо до теми розіп’ятого хлопчика.

Дуже заангажована подача. Треба мовчати, треба показувати. Наприклад,: "УНР ввійшла у склад Радянського Союзу". Таке враження, що сама ввійшла. Про ріки крові у Києві та на всій території України, пролитої при "входженні" - ні слова. Немає добрих росіян у питанні про Україну – і крапка.

Боже, на що я витратив майже три години, ніби сім років російської пропаганди пролетіли в одну мить. Усе чекав розіп’ятих хлопчиків і бабусь з монтажною піною. Браво, Ілля, Соловйов і Ко просто нервово курять.

"Після погіршення відносин з Росією…" Ага, а може після нападу на Україну?

Дуже важко було дивитися, особливо, коли розумієш, що тебе намагаються обдурити і нав’язати казна-що. Варламов вчергове довів, що ліберал у Росії закінчується там, де постає питання Криму й Донбасу. Цікаво, а коли буде репортаж про його країну? Про олігархів, про Путіна? Але не думаю, що там буде сміливо.

Авторе, пропоную приїхати у Донецьк, оцінити місцеву банківську і транспортну інфраструктуру. Подивіться, який вигляд мають пам’ятки з приходом "русского мира" і попитатися людей, як було раніше, пройтися містом уночі в комендантську годину і доповнити картину, чому Україна є ворожою до Росії державою.

"Позбавили статусу офіційної мови"… А який статус української у Росії? Патлатий, прокинься, ти се** під себе.

Відписалася, я була кращого про вас думки. Все однобоко, де позиція проукраїнських сил? Одна проблема – російська мова? Мені вона один раз знадобилася в житті. У Тбілісі в магазині на окраїні міста воду хотіла купити, то судячи з інтонації, продавщиця мене явно не голубкою назвала, і воду не продала.

Такого розгрому Варламов ще не бачив, дизлайки і коментарі явно дають зрозуміти, що російська пропаганда і брехня не пройде захисні редути адекватності. Ситуація стандартна. Усі ці свободофіли, ліберали з Росії ламаються на одному простому українському питанні.

Черговий "ліберал" зламався на українському питанні. Ніколи такого не було – і ось знову.

Варламов протягом трьох годин імітує присутність в Україні.

Варламов і Україна

За порушення держкордону України під час візиту в анексований Крим Варламову в 2017 році був заборонений в'їзд в нашу країну терміном на 5 років.

Як писали ЗМІ, Ілля Варламов регулярно відвідував анексований Крим після його окупації Росією в 2014-му, 15-му і 16-му роках.

Автор: Яна Ставська