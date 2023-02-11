СБУ зібрала обґрунтовані докази вини ще двох керівників окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Херсонської області.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом "підлеглим" гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо, серед них – депутат від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Як повідомляє прес-центр СБУ, спецслужба зібрала обґрунтовані докази вини ще двох керівників окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Херсонської області. Одним із них є колишній голова правління місцевого текстильного комбінату, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Після тимчасового захоплення обласного центру він добровільно вступив до лав окупаційної адміністрації, де за особистої протекції гауляйтера Сальдо його призначили так званим "першим заступником міського голови" Херсона.

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За даними СБУ, щоб замаскувати свою злочинну діяльність, зловмисник вигадав собі псевдонім "Ушинський Семен Анатолійович", яким підписував "розпорядчі" документи окупаційного органу. Насамперед це стосувалося "передачі" у власність країни-агресора більшості місцевих промислових підприємств, лікарень, банків та об’єктів енергетики.

"Однак під час звільнення Херсона колаборант втік разом з іншими поплічниками рашистів на лівий берег р. Дніпро. У ході обшуків в офісному приміщенні та за адресою проживання фігуранта правоохоронці виявили документи із доказами його співпраці з окупантами. Також співробітники СБУ вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ще одним зловмисником виявився депутат Генічеської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ", який після захоплення району погодився очолити окупаційну адміністрацію.

На цій "посаді" він брав безпосередню участь в організації псевдореферендуму на півдні України та сприяв примусовій паспортизації місцевих жителів. Також колаборант збирав інформацію про учасників руху опору в регіоні та доносив про них російським каральним органам.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігуранти перебувають у тимчасово окупованому Генічеську. Втім, співробітники СБУ знають про місцеперебування підозрюваних і проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Зрадники України - новини

Як повідомляв УНІАН, на початку січня правоохоронці провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо та за місцем проживання його поплічників. У маєтку Сальдо виявили документи РФ із прямими вказівками до вчинення злочинів проти України. Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо "великої Росії", а також посібник із сексу.

Також стало відомо, що в ході обшуку в заступника голови колишньої окупаційної адміністрації Херсона у нього знайшли золотий годинник, буцімто подарований Володимиром Путіним. Також знайдені документи та інші докази, які доводять причетність фігуранта до колабораційної діяльності.