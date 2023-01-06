Під час обшуку в маєтку зрадника також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

Правоохоронці провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо та за місцем проживання його поплічників.

У маєтку Сальдо виявили документи РФ із прямими вказівками до вчинення злочинів проти України. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

"Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії.

"Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость секса. Книга о премудростях любви". Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок", - повідомили у ДБР.

Нагадується, що прокурори вже скерували до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та так званого "голови Херсонської міської адміністрації".

Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

Херсонський колаборант Сальдо

Як повідомляв УНІАН, після окупації Херсона російські загарбники призначили колишнього нардепа-зрадника Володимира Сальдо так званим "головою" адміністрації Херсонської області.

Влітку стало відомо, що Сальдо ввели в медикаментозну кому й доставили спецбортом до Москви. Спершу медики підозрювали, що цьому зраднику стало погано через вплив невідомої речовини, тому його й госпіталізували до токсикологічної реанімації НДІ ім. Скліфосовського у Москві. Згодом діагноз змінився. Також була інформація, що Сальдо могли отруїти кухар та покоївка.

У вересні в Житомирській області були заарештовані активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина Володимира Сальдо.

Також у вересні Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам російського псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Йшлося, зокрема, і про "голову військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо та його "заступника" Кирила Стрємоусова.

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