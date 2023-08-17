За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, померлий – лікар Мукачівської лікарні Іван Турок.

Сьогодні зранку в реанімаційному відділенні Ужгородської центральної міської клінічної лікарні після шести діб перебування в комі помер постраждалий у конфлікті на дорозі, який стався ще 10 серпня.

Як повідомила УНІАН речниця Головного управління Нацполiцiї у Закарпатськiй областi Ганна Дан, конфлікт на дорозі між водіями автомобілів Skoda та Volkswagen трапився пізно ввечері 10 серпня. Внаслiдок бiйки водiй автомобiля Skoda потрапив до реанiмацiї Ужгородської центральної мiської лiкарнi з травмою голови.

Дан уточнила, що водiй Volkswagen спочатку втiк з мiсця подiї.

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"Проте невдовзі його особу встановили та доставили до вiддiлку полiцiї для з’ясування всiх обставин. Чоловiк надав свої пояснення", – додала речниця.

Сьогодні зранку стало відомо, що постраждалий під час конфлікту водій помер після шести діб у комі.

За інформацією закарпатського журналіста Віталій Глаголи, у чоловіка до цього випадку вже були травми голови – в черепі встановлена металева пластина. Він стверджує, що померлий – лікар Мукачівської лікарні Іван Турок.

Глагола також зазначив, що водій Volkswagen вдарив Івана, а після того, як він впав – втік, залишивши його помирати на дорозі.

Сьогодні, 17 серпня, після смерті потерпілого справу перекваліфікували за статтею 119 ККУ – вбивство через необережність, згідно з якою передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Речниця закарпатської поліції додала, що наразі тривають слідчі дії та проводяться експертизи.

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