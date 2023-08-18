Провину за скоєне намагалися повісити на іншого чоловіка.

Поліція затримала чоловіка, причетного до смертельного побиття лікаря під час конфлікту на дорозі в Ужгороді 10 серпня. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

За даними правоохоронців, між потерпілим, який керував автомобілем Skoda, та водієм Volkswagen Touareg, стався конфлікт на дорозі.

"Суперечка переросла в штовханину, в ході якої водій позашляховика, за попередніми даними, отриманими з показів свідків та записів камер спостереження, наніс удари водієві Skoda. Після цього останній впав на землю та втратив свідомість, а інший учасник конфлікту покинув місце події. Травмованого чоловіка медики госпіталізували до реанімації", - йдеться у повідомленні.

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Того ж вечора правоохоронці встановили та опитали всіх осіб, які перебували на місці злочину. Один із них, 24-річний ужгородець, надав поліцейським покази, нібито саме він був учасником конфлікту та керував транспортним засобом Volkswagen.

Однак поліцейські встановили, що житель Ужгорода надав слідству неправдиві покази та знайшли справжнього фігуранта справи. Ним виявився 23-річний житель Мукачева. Підмовивши знайомого, зловмисник намагався уникнути відповідальності за скоєне.

Фігуранта затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Слідчі готуються повідомити затриманому про підозру та клопотатимуть в суді про подальше тримання його під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Щодо чоловіка, який намагався взяти провину на себе, відкрито провадження за ч. 1 ст. 384 (завідома неправдиве показання) ККУ.

За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, причетним до конфлікту є син екс-нардепа Павла Балоги — Віктор Балога.

Конфлікт на дорозі в Ужгороді зі смертельними наслідками: що відомо

Пізно ввечері 10 серпня в Ужгороді на дорозі стався конфлікт між водіями автомобілів Skoda та Volkswagen Touareg. Внаслiдок бійки водiй Skoda потрапив до реанiмацiїз травмою голови. Водiй Volkswagen втiк з мiсця подiї.

17 серпня постраждалий під час конфлікту водій, якій перебував у комі, помер. За даними журналіста Віталія Глаголи, померлий – лікар Іван Турок з Мукачева.

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