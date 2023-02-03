До оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони.

Як повідомив прес-центр СБУ, до оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

Зазначається, що саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону. За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав кілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт.

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"Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах. Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності. В СБУ поінформували, що під час обшуків у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Наразі працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників розкрадання грошей, виділених на оборону країни.

Скандали з Міноборони

21 січня видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами. Зокрема, Міноборони підписало угоду на 13 млрд грн з компанією зі статутним капіталом в тисячу гривень, використавши її як фірму-"прокладку". Наприклад, стало відомо, що яйця Міноборони продавали по 17 грн за штуку. Пізніше очільник відомства Олексій Резніков спростував цю інформацію, але його заступник В'ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення. НАБУ почало розслідування ситуації з закупівлями.

Новий скандал стався 2 лютого, коли "Українська правда" повідомила, що у виконуючого обов'язки керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт. Він звільнився за власним бажанням. Згодом стало відомо, що інформація про громадянство була фейком і журналіст вибачився.

На тлі всіх скандалів, президент Володимир Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з внутрішнім ворогом та "очищенні нашої держави".

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