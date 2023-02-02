Глава держави подякував Службі безпеки України, ДБР, Офісу генпрокурора та іншим залученим до цього процесу.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з внутрішнім ворогом та "очищенні нашої держави".

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні та подякував правоохоронцям, залученим до процесу.

"Продовжуємо й нашу боротьбу з внутрішнім ворогом. Дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу генерального прокурора й усім тим, хто ще залучений до очищення нашої держави. Нові кроки будуть", - сказав глава держави.

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Обшуки у посадовців і корупціонерів

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк оголосив про проведення силовиками низки масштабних оперативно-слідчих заходів, спрямованих на боротьбу із внутрішнім ворогом.

За його словами, йдеться про зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, які підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.

Цього дня в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбулися десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

Зокрема, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку. Усі вони відповідали за укладення контрактів щодо забезпечення Збройних сил засобами захисту.

У самому Міністерстві оборони заявили, що сповідують нульову толерантність до корупції та всіляко сприяє правоохоронним органам у проведенні процесуальних заходів.

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