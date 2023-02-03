За словами журналіста, пояснювати причини цієї помилки безглуздо, адже це виглядатиме як виправдання.

Журналіст Михайло Ткач публічно вибачився перед екс-чиновником Міністерства оборони Олександром Лієвим за інформацію про те, що у нього нібито є російський паспорт. Це виявилося фейком.

"Найгірше, що може бути - це неправда. Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", - написав Ткач у Facebook.

Журналіст додав, що причини цієї помилки виглядатимуть як спроби виправдовування, "а це точно не той шлях яким варто йти, якщо ти переконався у своїй неправоті".

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"Наша новина з самого початку була опублікована з позицією пана Лієва. Мій допис заблокував фейсбук через публікацію особистих даних. Приношу вибачення читачам Української правди. Вітаю всіх причетних. Правда переможе", - написав Ткач.

Скандали навколо Лієва

З літа 2022 року очільник Міноборони Олексій Резніков призначив Олександра Лієва підписувати збройні контракти міністерства.

Очільник ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що саме від нього залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Крім того, за словами Шабуніна, Лієв у березні 2014-го він закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" на півострові.

Пізніше сам чиновник відреагував на інформацію ЦПК про те, що він нібито підтримував окупацію Криму. Лієв заявив, що це "сфабрикований вкид", спрямований проти міністра оборони.

2 лютого "Українська правда" повідомила, що у виконуючого обов'язки керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт. Сам він стверджує, що ніколи не отримував паспорт РФ.

Вчора в МО повідомили, що Лієв звільнився за власним бажанням. Інформацію про "російський паспорт" чиновника в міністерстві спростували.

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