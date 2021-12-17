Учасники схеми привласнили комплектуючі під час ремонту зенітно-ракетних комплексів на одному з оборонних об’єктів.

На Житомирщині Служба безпеки України викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області викрито розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння. Саме ці комплекси забезпечують протиповітряну оборону нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ встановили місцезнаходження підпільного складу, де зловмисники зберігали викрадену продукцію. Під час його огляду виявлено декілька тонн комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю.

За попередніми оцінками фахівців, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

"Як свідчать матеріали слідства, учасники схеми привласнили комплектуючі під час їхнього ремонту на одному з оборонних об’єктів. Потім викрадену продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із селищ Житомирського району", - заявили в СБУ.

У ході обшуків за місцем незаконного зберігання військових товарів виявлено майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління. Наразі вилучену продукцію направлено на експертизу.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Яку повідомляв УНІАН, раніше жителя Миколаєва викрили на спробі продажу секретних українських оборонних розробок іншій країні. Зокрема, він намагався продати проектну документацію у сфері військового кораблебудування.

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Автор: Світлана Макринська