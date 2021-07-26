Правоохоронці викрили зловмисника під час перевезення 6 військових приладів до столиці.

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли можливому незаконному переправленню за кордон військових товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Про це повідомляє пресс-служба СБУ.

Згідно з повідомленням, протиправну діяльність організував колишній працівник одного з вітчизняних оборонних заводів. До оборудки він залучив знайомих з Київської та Житомирської областей.

Спільники налагодили механізм незаконного привласнення військового майна, у тому числі комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії, а також конструкторської документації до цих видів озброєння.

Правоохоронці викрили одного з учасників групи під час перевезення 6 військових приладів до столиці.

У ході обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці виявили документи, що підтверджують незаконну діяльність, а також комплектуючі частини до зенітно-ракетного озброєння. Вилучені предмети направлено на експертизу.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Читайте такожСБУ викликає очільника Міноборони Росії у Маріуполь (документ)

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних до нього осіб.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Григорій Бондар