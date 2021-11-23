Чоловіка затримали під час передачі йому 250 тис. доларів.

Жителя Миколаєва викрили на спробі продажу секретних українських оборонних розробок іншій країні.

Як інформує прес-служба Київської міської прокуратури, йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, 49-річний чоловік намагався продати представникам однієї з іноземних країн секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.

Правоохоронці задокументували одержання зловмисником кількох "авансів" за вказані дані.

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Чоловіка затримали у рамках спецоперації під час передачі йому 250 тис. доларів.

У ході обшуків у нього також вилучили флешку із відомостями про розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, двох працівників Державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" підозрюють у розкраданні запчастин, призначених для ремонту військової техніки з району проведення ООС на Донбасі.

Автор: Антоніна Доломанжи