Режисер вважає, що свідомість боксера складається з "путінських пропагандистських штампів".

Колишній бранець Кремля і український режисер Олег Сенцов хоче прищепити новоспеченому чемпіону світу з боксу Олександру Усику проукраїнську позицію.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Сенцова, хтось вважає українського боксера "московським манкуртом", що "після нього треба прати прапор" і сам Усик "нехай котиться до свого Путіна".

Але з іншого боку своєю перемогою він прославив свою країну, а свій бій він вів у рукавичках з назвою України і свого рідного окупованого Росією міста Сімферополя.

Читайте такожЗеленський подякував Усику за перемогу: "Україна повертає своє""Мені, як і будь-якому патріоту України, неможливо погодитися з тією ахінеєю, яку регулярно несе Усик, коли він відкриває рота. Його невизначена позиція по Криму та путінські пропагандистські штампи, з яких складається свідомість цього боксера, прямо протилежні моїм", - пише Сенцов.

Однак вчинити в цій ситуації, вважає режисер, можна лише двома способами - або підштовхнути Олександра Усика до переїзду в Росію, або "намагатися працювати з його свідомістю і перетягувати на свій бік".

За словами Сенцова, це питання стосується стратегії держави і громадянського суспільства загалом. При цьому зменшувати проросійськи налаштованих громадян фізично або чекати, поки вони самі переїдуть або помруть - безглуздо.

"Що тоді робити? Точно не відштовхувати, а роз’яснювати, особливо, коли людина вважає себе українцем, що це насправді значить і чому не може співіснувати з "руським миром", - вважає колишній політв'язень.

Він закликав тих, хто вже усвідомив свою ідентичність, допомогти пройти цей самий шлях ще невизначеним громадянам, а не "знищувати можливих і існуючих прихильників нашої державності".

Як вже повідомляв УНІАН, 25 вересня в Лондоні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і завоював титул чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. При цьому перед боєм він розмовляв українською мовою.

Автор: Станіслав Кожемякін