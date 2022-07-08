Кількість загиблих збільшилася до 22 осіб.

В Одеській області померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка.

Про це в соціальних мережах повідомляють люди, які знали загиблу – уродженку міста Арциз Одеської області. Зокрема, про це у Facebook написав місцевий житель Ігор Ладо.

"Після тривалої коми пішла в інший світ прекрасна дочка, сестра, подруга – Мінгазова Гуля, яка постраждала внаслідок недавнього обстрілу ракетами РФ мирного селища Сергіївка Одеської області. Лікарі за її здоров'я боролися до останнього і вірили в диво, але його не сталося...", - повідомив Ладо.

За його даними, відспівування і прощання з Мінгазовою відбудеться 9 липня в храмі Іоанна Богослова, поховають її на центральному кладовищі міста Арциз.

Таким чином, кількість загиблих від ворожого обстрілу Сергіївки збільшилася до 22 осіб.

Також у соцмережах пишуть, що загибла була сестрою Арцизького спортивного тренера Раніля Мінгазова (клуб "MMA АРЦИЗ"). Колеги Мінгазова висловлюють йому свої співчуття.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. В результаті удару загинули більше 20 людей, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, пов'язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

База відпочинку належить МОЗ Молдови. На базі був розташований центр реабілітації дітей, що мають тяжкі захворювання. Серед загиблих – футбольний тренер і суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.

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